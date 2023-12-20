تقديم خدمات طبية لـ141 مريضا بالمجان في قريتين بمركز بني مزار

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 141 من المرضى الأكثر احتياجا بقريتي صفط أبو جرج وشمس الديم بمركز بني مزار، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمنيا.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الاسرة مصاباً بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية بالمجان

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، إضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.