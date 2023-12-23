محافظ الشرقية يدشن مبادرة «احلم» لتمويل رؤوس الأبقار الحلوب

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تُعد سلة الغذاء المصرية، لما تمتلكه من مساحات خضراء شاسعة، أهلتها لتتنوع بها المحاصيل الزراعية.

مبادرة «احلم» لتمويل رؤوس الأبقار الحلوب

وأضاف محافظ الشرقية، خلال تدشين مبادرة «احلم» لتمويل رؤوس الأبقار الحلوب بقرية التلين بمنيا القمح، أنه نظرا لاعتماد الإنتاج الحيواني على الإنتاج الزراعي، حيث الحصول على الغذاء اللازم لتربية رؤوس الماشية والأغنام، والمساحات الخضراء اللازمة للرعي، فقد سعت المحافظة لتنمية الثروة الحيوانية، لامتلاكها الكثير من المقومات، حيث عدد المزارع والإمكانيات التي تؤهلها لمضاعفة الإنتاج الحيواني، من اللحوم والألبان، وبالأخص مشروع البتلو، الذي أطلقته وتتبناه وزارة الزراعة، لدعم صغار المزارعين، ومنحهم قروضا تصرف من بنك التنمية والائتمان الزراعي.

وأوضح «غراب» أن ما تشهده المحافظة من توسع في الإنتاج الحيواني، سواء بالتربية أو من خلال مشروعات التسمين للمؤسسات العاملة في المجال، وربط الإنتاج بإقامة مشروعات الصناعات الغذائية ذات الصلة، التي تعتمد في أساسها على الإنتاج الحيواني من لحوم وألبان، يعطي مؤشرا إيجابيا لأن تتصدر الشرقية محافظات الجمهورية في هذا المجال، ما من شأنه تعظيم الإنتاج الوطني، وتقليل الفجوة بين ما ينتج محليا وما يجري استيراده من الخارج، بالإضافة الى توفير فرص عمل لصغار المربين.

تنمية الثروة الحيوانية والاهتمام بالسلالات

وأشار المحافظ إلى أن ما تتبناه الحكومة المصرية، بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنمية الثروة الحيوانية، والاهتمام بالسلالات ذات الإنتاجية العالية، وتعزيز هذا المجهود، له مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين وتحسين دخلهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، ومن ثم توفير الحياة الكريمة للمواطنين.