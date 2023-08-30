مدير الإنتاج الحيواني بالشرقية يزف بشرى سارة عن انخفاض أسعار الفراخ واللحوم

زفّ المهندس ناجي رمضان مدير الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالشرقية بشرى سارة لأهالي المحافظة بانخفاض أسعار الأعلاف الذي بدوره يعود بالإيجاب على أسعار الدواجن واللحوم سواء قائمة أو حمراء مع الإقبال على زيادة نسبة التسكين بمزارع الدواجن.

انخفاض سعر طن العلف بمتراوح ألف جنيه

وقال «رمضان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الأعلاف شهدت تراجعا يتراوح 500 إلى 1000 جنيه في الطن، مرجعا أسباب انخفاض الأعلاف إلى تراجع أسعار مدخلات الأعلاف المتمثلة في فول الصويا، النخالة، الذرة وإضافات الأعلاف كمضادات السموم.

ارتفاع نسبة التسكين في مزارع الدواجن بالشرقية:

وأضاف مدير الإنتاج الحيواني بمديرية زراعة الشرقية، أن انخفاض أسعار الأعلاف عاد بالإيجاب على نسبة التسكين بمزارع الدواجن إذ ارتفعت النسبة من 25% إلى 50% خلال الفترة القليلة الماضية، عقب الإعلان عن مؤشرات انخفاض أسعار الأعلاف ومدخلاتها وإضافاتها، مشيرا إلى إقبال المزارع على جلب الكتاكيت ودورات للتربية جديدة ما يعود بوفرة إنتاج الدواجن وبالتالي انخفاض أسعارها.

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء والقائمة:

وأكد مدير الإنتاج الحيواني انخفاض أسعار الدواجن بسبب انخفاض أسعار الأعلاف، لافتا إلى تراجع سعر الكيلو الواحد من 80 جنيها حتى 60 جنيها في الكيلو، على أن تتأثر أسعار المواشي وانخفاض اللحوم سواء قائمة أو حمراء، لافتا إلى إقبال الأهالي أيضا على التربية سواء الدواجن أو المواشي.