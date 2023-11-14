«الإنتاج الحيواني بالشرقية»: أسعار الدواجن والمواشي مستقرة.. وانفراجة قريبة

قال المهندس ناجي رمضان، مدير الإنتاج الحيواني في مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إن أسعار المواشي قائمة والدواجن في حالة استقرار نسبي منذ نحو شهر مع انخفاض طفيف في أسعار الدواجن.

وأشار مدير الإنتاج الحيواني بالشرقية في حديث خاص لـ«الوطن»، إلى أن اليوم الثلاثاء هو السوق الرسمي بالمحافظة لبيع وشراء المواشي، لافتا إلى ثبات أسعار العجول البقري قائما، والتي سجلت 130 جنيها فيما سجلت أسعار الجاموس قائمل 110 جنيهات.

استقرار أسعار الدواجن وانفراجة قريبة

وتابع مدير الإنتاج الحيواني بالشرقية، موضحا أن أسعار الدواجن البيضاء والتي سجلت 71 جنيها سعر الكيلو، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي ما بين 100 إلى 110 جنيهات، مؤكدا استقرار أسعار الدواجن والمواشي هذه الفترة، لافتا إلى توقع انخفاض الأسعار لها خلال الأيام التالية.

180 جنيها سعر كيلو اللحوم المجمدة

وأضاف المهندس ناجي رمضان، أن أسعار اللحوم الطازجة البلدي التي يتراوح سعرها ما بين 300 إلى 320 جنيها هذا بالإضافة إلى أسعار اللحوم المجمدة التي تتراوح ما بين 180 وحتى 200 جنيه للكيلو.

ثبات واستقرار أسعار الأسماك

وأوضح المهندس ناجي رمضان، أن الأسعار في الأسماك تتراوح ما بين 70 وحتى 125 جنيها لبعض الأصناف البلطي، البوري والماكاريل، كما أن السلع المتداولة كالبيض الأحمر والأبيض يصل سعر الطبق 130 و125 جنيها، فيما سجل سعر الكتكوت من الدواجن البيضاء ما بين 28 وحتى 33 جنيها.

انفراجة قريبة في أسعار الدواجن واللحوم

ومن جهته قال المهندس ناجي رمضان إن الأسعار في الدواجن تشهد ثبات أسعار الدواجن منذ فترة تتخطى شهر، لافتا إلى أنه يمكن أن تحدث انفراجة قريبة في أسعار الدواجن حيّة من المزرعة وبالتالي في الأسواق.