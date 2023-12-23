الكنيسة الأسقفية تحتفل بعيد الميلاد المجيد غدا

تحتفل الكنيسة الأسقفية في مصر، غدًا الأحد، بقداس عيد الميلاد المجيد، ويترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، القداس في الساعة السابعة مساءً، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وسط حضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

الأسقفية تنظم حفلا بالتزامن مع عيد الميلاد

استضافت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، الحفل الموسيقي التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان «المسيا»، بحضور الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك تزامنًا مع أعياد الميلاد.

تناول الحفل مجموعة من موسيقى الميلاد، للمؤلف الموسيقي جورج فردريك هاندل، بقيادة المايسترو جون بابوكيس، ومصاحبة آلة البيانو مع العازف مينا حنا.

شارك في الحفل كورال القاهرة، وأوركسترا القاهرة السيمفوني، إذ يعد هذا الحفل ضمن مجموعة حفلات تستضيفها الكنيسة الأسقفية في فترة أعياد الميلاد.