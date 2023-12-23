الكشف على 775 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة الزقازيق

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم، أعمالها بالكشف على 775 حالة من أهالي قرية نزلة العزازي مركز أبوحماد بالشرقية.

القافلة ضمت العديد من التخصصات الطبية

وأوضحت جامعة الزقازيق خلال بيان لها، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

الكشف على 775 حالة ضمن قافلة طبية بأبوحماد

ورافق القافلة الطبية أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور أمل عطا وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 775 حالة في 9 تخصصات طبية وهي «الباطنة، والمتوطنة، وقلب وصدر، والأطفال، والمخ والأعصاب، وطب الأسرة، والروماتيزم، العظام»، وتم تحويل 6 حالات إلى مستشفيات جامعة الزقازيق.

توزيع الأدوية على المرضى مجانا

كما قامت كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية على المرضى مجانا، وشرح كيفية أخذ جرعات العلاج، تحت رعاية الدكتورة أمل الجندي عميد الكلية، والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسؤولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة .

ومن جانبها أشارت جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بإلقاء ندوة توعوية عن كيفية التعامل مع مرض السكر والتغذية المناسبة للمريض، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق لها بالكشف على سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كما قام فريق من مديرية الصحة بقياس الضغط وتحليل السكر والاعتلال الكلوي.