الكشف على 1475 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان بالشرقية

استضافت مستشفى ابن سينا بمدينة العاشر من رمضان، اليوم، نحو 1475 مريضًا ضمن قافلة نظمتها جمعية القوافل الخيرية لتقديم الخدمات الطبية بالمجان للكشف والأدوية والنظارات الطبية.

قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان

قال محمود عليوة المتحدث الرسمي لجمعية القوافل الخيرية، إنه جرى إطلاق قافلة طبية بمدينة العاشر لتكن القافلة رقم 31 في مستشفى ابن سينا، مشيرا إلى أن القافلة تضمنت الكشف في كافة التخصصات الطبية سواء عظام، باطنة، أطفال، مخ وأعصاب ونساء، جلدية، أنف وأذن.

أشعة وكشف ونظارات بالمجان

أشار «عليوة» إلى أنه جرى التنسيق ما بين الجمعية ومستشفى ابن سينا للكشف بالمجان على الأهالي فيما سجل عدد المنتفعين من الذين وقعوا الكشف في التخصصات الطبية نحو 1475 حالة، فيما جرى توفير نسبة كبيرة من الأدوية بالمجان والتحاليل والإشاعات وكذلك الحصول على نظارات طبية.

قافلة شهرية بالمجان

أشار شعبان حسني من أبناء مدينة العاشر من رمضان لـ«الوطن» إلى أن القافلة أعدت بفضل الجهود الذاتية وتبرعات أهالي المدينة، لافتا إلى إقامتها كل شهر للكشف بالمجان على المواطنين في المستشفيات المختلفة بالمدينة، موضحا أن ذلك يأتي تحت إشراف مديرية الصحة بالشرقية والتنسيق معها.