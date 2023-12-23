إزالة منزل مخالف و20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لقرية 30 يونيو، نجحت في إيقاف عملية بناء لمنزل بدون ترخيص وإزالة شدة خشبية، على مساحة 120 متر، بعزبة عرب غانم.

وأضاف محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي، أن الحملة تأتي للتصدي لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

إزالة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها

وتابع أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 7 قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، تمت إزالتها بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه.

وأشار إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.