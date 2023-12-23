وكيل صحة الشرقية: تطوير المركز الطبي بكفر صقر بتكلفة مليون جنيه 

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أنه جاري تطوير الدور الأرضي بالمركز الطبي في كفر صقر بتكلفة مليون جنيه.

تطوير المركز الطبي بكفر صقر بتكلفة مليون جنيه

وأوضح وكيل وزارة الصحة خلال تفقده المركز، أن التطوير يتم بالتعاون مع المجتمع المدني، ووجه بإعادة هيكلة المركز الطبي الوظيفية بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، ضمن خطة التطوير، ونقل خدمات تنظيم الأسرة للدور الأول العلوي، حيث يقدم المركز الطبي جميع خدمات المبادرات الرئاسية، والخدمات التخصصية من قسم علاج طبيعي، وعيادات النساء والتوليد، والأطفال، والأسنان، والرمد، بجانب خدمات الرعاية الأولية من تطعيمات روتينية، ورعاية أمومة وطفولة، وتنظيم أسرة، وغيرها.

متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وتابع وكيل الوزارة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وانتظام عمل المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، التي تشمل مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج، وغيرهم.