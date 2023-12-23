«الصحة» تحذّر من بروتوكول منتشر لعلاج «دور الإنفلونزا»: يسبب مضاعفات خطيرة

حذّر مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، المواطنين من استخدام بروتوكول علاجي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل البعض، لعلاج الفيروسات التنفسية الشائعة حاليًا «دور الإنفلونزا».

وقال المصدر لـ«الوطن»: «العشوائية الدوائية التي يلجأ إليها البعض، تعد سببًا رئيسيًا في حدوث مضاعفات صحية بالغة على المواطنين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة».

تشخيص المرضى يختلف من حالة إلى أخرى

أكد المصدر أن الطبيب هو الشخص الوحيد المسؤول عن كتابة البروتوكول العلاجي، مشيرًا إلى أن تشخيص المرضى يختلف من حالة إلى أخرى، وكذلك العقاقير وتحديد جرعاتها التي تختلف من مريض إلى آخر، وفقًا للتشخيص الطبي له، وعلى المواطنين التوقف عن مشاركة الأدوية بين بعضهم.

مخاطر حقنة البرد السحرية المنتشرة في المحافظات

وفي سياق متصل، حذّرت وزارة الصحة والسكان مجددًا من انتشار حقن البرد في المحافظات، وقالت: «حقنة البرد التي يُطلق عليها الخلطة السحرية من الأمور الشائعة في بعض المحافظات داخل الصيدليات، والتي يجب التوقف عن استخدامها، لأن لها أضرار على مرضى القلب والكلى والسكر نظرًا لمكوناتها».

وتابعت وزارة الصحة والسكان في منشور لها: «الحقنة تتكون من مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن للآلام، وتلك المضادات لا تعالج الفيروسات التنفسية لكونها عدوى فيروسية، وتستخدم للعدوى البكتيرية فقط، والإفراط في الكورتيزون يؤدي إلى ضعف المناعة وله أضرار على مرضى الأمراض المزمنة».

وفيما يتعلق بمسكنات الألم، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الاستخدام الزائد لها يؤدي إلى مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، وقد يسبب قرحة في المعدة واختلال وظائف الكلى.