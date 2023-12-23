«الصحة» توجه نصائح لأولياء الأمور بشأن تطعيم مهم للأطفال

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لأولياء الأمور، بشأن مواعيد تطعيمات التهاب الكبد B للأطفال، خلال منشور جاء فيه: «جميع اللقاحات الخاصة بتطعيم التهاب الكبد B متوفرة في فروع المصل واللقاح على مستوى محافظات الجمهورية».

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والحرص على الحصول على التطعيمات لتحصين الجهاز المناعي.

موعد تطعيم الأطفال بالتهاب الكبدي بي

وأشارت الوزارة، إلى أن مواعيد تطعيم التهاب الكبد B، تكون أول 24 ساعة وعند بلوغ الطفل شهرين و4 شهور و6 شهور، والجرعة تكون 0.5 سم، وطريقة التطعيم تكون بالحقن في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيمن، ويعمل ذلك التطعيم على تعزيز الجهاز المناعي للجسم والوقاية من الأمراض المعدية والغير معدية.

الدولة المصرية حريصة على توفير كافة التطعيمات

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية حريصة على توفير كافة التطعيمات الخاصة بالأطفال وكذلك الكبار لتحصين الجهاز المناعي، مشيرا الى أهمية التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والتوجيه الى أقرب وحدة صحية للحصول على التطعيمات الخاصة بالأطفال قريبة من محيط منزلك.