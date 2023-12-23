شروط الحصول أطراف صناعية لذوي الهمم مجانا في الفيوم.. الرابط والخطوات

يطرح العشرات من ذوي الهمم سؤالًا حول شروط وكيفية وخطوات الحصول على أطراف صناعية لذوي الهمم مجانا في الفيوم، خصوصًا بالتزامن مع تدشين المرحلة الثانية من مبادرة «الفيوم بدون إعاقة حركية» تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية بالاشتراك مع «إيدينا مع بعض للتأهيل».

شروط الحصول أطراف صناعية لذوي الهمم مجانا

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» خطوات وشروط الحصول أطراف صناعية لذوي الهمم مجانا في الفيوم، وكيفية تسجيل البيانات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

كيف أحصل على طرف صناعي؟

وأشارت مؤسسة جمال الجارحي للتنمية في بيان لها، إنّه على ذوي الهمم الراغبين في الحصول على طرف صناعي، أو جهاز تعويضي بالمجان عمل الآتي:

- الدخول على رابط التسجيل من خلال الضغط هنا.

- ملء النموذج بالتفصيل والذي يتضمن الاسم رباعيا، والعنوان بالتفصيل، والرقم القومي.

- رقم التليفون، ومستوى البتر، والوزن، وتاريخ آخر جراحة لمكان البتر.

- الضغط على إرسال.

متى يتم تركيب الطرف الصناعي؟

وأوضحت المؤسسة، شروط الحصول على أطراف صناعية مجانية بالفيوم، التي تتمثل في الآتي:

- مرور 6 أشهر فأكثر على البتر.

- ألا يزيد وزن الحالة عن 120 كيلو.

- تقرير طبي حديث بالحالة.

- استيفاء بيانات الحالة إلكترونيًا أو في مقر المؤسسة.

مميزات الحصول على طرف صناعي بالمجان

وذكرت المؤسسة إنّها توفر عدة مميزات لذوي الهمم الحاصلين على أطراف صناعية مجانا أو أجهزة تعويضية، من خلال توفير الطرف الصناعي المناسب لاحتياجات الحالة، إلى جانب توفير فريق متخصص للمتابعة والصيانة الدورية للجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي مدى الحياة.

تركيب 77 طرفا صناعيا بالمرحلة الأولى

يشار إلى أنّ المؤسسة قد انتهت بالفعل من تركيب 77 طرفًا صناعيًا، وجهازًا تعويضيًا، لذوي الهمم بمحافظة الفيوم خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في المرحلة الأولى من مبادرة «الفيوم بدون إعاقة حركية»، كما جرى إعلان تدشين المرحلة الثانية من المبادرة.