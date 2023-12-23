«ويكيبيديا» العربية تتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.. ماذا فعلت؟

أعلنت مجموعة «ويكيبيديا» باللغة العربية عبر موقعها على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، أنها ستغلق موقعها بشكل مؤقت، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أكدت أنها غيرت شعارها للتضامن مع القضية الفلسطينية.

«ويكيبيديا العربية تتضامن مع الشعب الفلسطيني

ونشر موقع «ويكيبيديا»، الذي غير شعاره ليحتضن العلم الفلسطيني، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، في ظل الأحداث والحرب الجارية في قطاع غزة، والتي بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونشر القائمون على الموقع، عبر صفحتهم الرئيسية رسالة باللغة العربية والإنجليزية تقول: «تضامناض مع حق الشعب الفلسطيني.. لا للإبادة الجماعية في غزة.. لا لقتل المدنيين.. لا لاستهداف المستشفيات والمدارس.. لا للتضليل والكيل بمكيالين».