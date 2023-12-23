الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير 4 «جيب» قيادة إسرائيلية بكمين وسط غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، تمكنها من إيقاع 4 سيارات جيب قيادة إسرائيلية في كمين وتدميرها وقتل جميع أفرادها، وتدمير دبابة هرعت للإسناد في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد عشرات الفلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».