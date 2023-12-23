التحالف الوطني: توقيع ميثاق التحالف مرحلة فارقة في تاريخ العمل الأهلي 

أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن توقيع ميثاق التحالف في 13 مارس 2022 بين 24 من أكبر الكيانات التنموية في مصر وعلى رأسها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بكل اتحاداته الإقليمية والنوعية، مرحلة فارقة في تاريخ العمل الأهلي.

وأوضح التحالف، أنها تعد المرحلة الثانية له، مشيرا إلى أنه منذ ذلك التاريخ بدأت رحلة فارقة في تاريخ العمل الأهلي في مصر، والتي تشهد تنسيقا هو الأول من نوعه بين هذة الكيانات التنموية.

وكان التحالف أشار إلى أن المحطة الأولى له انطلقت في 28 فبراير 2022، في ضوء تفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني.

رحلة من الخير والتعاون على خدمة مصر

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن لقائه الأول الذي جمع بين الأطراف الفعالة في المجتمع المدني المصري، عقد بمقر مؤسسة حياة كريمة، بغرفة العمليات المركزية، بهدف بحث سبل التعاون بين أطراف المجتمع المدني المصري، مشيرا إلى قرب انتهاء العام الثاني له بنهاية 2023، والذي أكد أنها كانت رحلة من الخير والتعاون على خدمة مصر وأهلها وجيرانها.