«التحالف الوطني» يحتفل بانتهاء عامه الثاني: رحلة من الخير على خدمة مصر

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قرب انتهاء العام الثاني له بنهاية 2023، مؤكدا أنها كانت رحلة من الخير والتعاون على خدمة مصر وأهلها وجيرانها.

إطلاق عام المجتمع المدني

وأشار التحالف الوطني، إلى أن المحطة الأولى في الرحلة بدأت في 28 فبراير عام 2022، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالإعلان عن 2022، عاما للمجتمع المدني.

الاجتماع الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأوضح التحالف أن اللقاء الأول للأطراف الفاعلين في المجتمع المدني المصري، عقد بغرفة العمليات المركزية للمشروع القومي حياة كريمة لبحث سبل التعاون بين أطراف المجتمع المدني المصري.

جهود التحالف الوطني الاسبوع الماضي

يذكر أن التحالف الوطني أعلن خلال الأيام الماضية الانتهاء من إعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرية الصفيح، الواقعة، بمركز يوسف الصديق في الفيوم، وفرش المنازل بأثاث منزلي كامل، بالإضافة إلى رفع كفاءة معمل الكمبيوتر بمدرسة الشيمي الابتدائية بالقرية، فضلا عن استكمال احتياجات المعمل بشكل كامل، وذلك من خلال مؤسسة صناع الخير.

وعلى صعيد آخر، قام التحالف الوطني من خلال مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع اي فاينانس للاستثمارات المالية و الرقمية، بتقديم منظومة خدمات طبية متكاملة لطلاب مدرسة الشيمي الابتداية تضم الكشف المبكر لأكثر الأمراض التى تؤثرعلى تحصيل الطلاب دراسيا.