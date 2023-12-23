«أزهر مطروح»: لا شكاوي من امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل ومنها النقل الابتدائي والإعدادي، وسط متابعات مكثفة من قيادات الأزهر بمطروح.

الراحة النفسية للطلاب

وتابع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، برفقة محمد رفعت، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، سير العمل بلجنة بنين مطروح النموذجي، التابعة لإدارة مطروح التعليمية، للتأكد من انتظام سير اللجان والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب.

غرفة عمليات فرعية

كما تابع الشيخ عطية سالم، مدير العلوم الدينية والعربية للمنطقة سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة، مؤكدا عدم تواجد أي شكاوى من الامتحان أو الورقة الامتحانية، مشيراً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

يذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي يؤدون الامتحان اليوم في مادتي القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان اليوم في مادتي الفقه، واللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف.