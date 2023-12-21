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الأزهر الشريف يحتفي بـ عبدالسلام هارون: إمام المحققين اللغويين

كتب:

أحمد الشرقاوي
10:18 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
الأزهر الشريف

الأزهر الشريف

احتفل الأزهر الشريف بإنجازات علمائه في اللغة العربية، ومن بينهم الشيخ عبدالسلام هارون، الذي كان يُلقب بـ«إمام المحققين اللغويين».

ولد هارون في مدينة الإسكندرية عام 1909، وحفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره، والتحق بالتعليم الابتدائي والأزهري، ثم التحق بدار العلوم وتخرج منها عام 1932.

عُين هارون مدرسًا في عدة مدارس ابتدائية، ثم مدرسًا بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ثم أستاذًا مساعدًا بكلية دار العلوم، ورقي إلى درجة أستاذ عام 1957.

يعد هارون أحد أبرز علماء اللغة العربية في العصر الحديث، وقد أثرى المكتبة العربية بأكثر من 100 كتاب، منها:

- الأساليب الإنشائية في النحو العربي.

- تحقيق النصوص ونشرها.

- التراث العربي.

- خزانة الأدب للبغدادي.

- معجم مقاييس اللغة لابن فارس.

- البيان والتبيين للجاحظ.

- الحيوان للجاحظ.

وتوفي هارون عام 1988، تاركاً وراءه إرثًا علميًا كبيرًا، وأثرًا خالدًا في اللغة العربية.

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