تدشين مبادرة المشاركة المجتمعية في البحيرة لتقديم خدمات للشباب والمٌراهقين

استقبل الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض بالوزارة، للبدء في تدشين مبادرة المشاركة المجتمعية بالعيادات المهيئة لتقديم خدمات الشباب والمراهقين بإدارات دمنهور وكفر الدوار وشبراخيت.

تقديم التوعية والمشورة لفئة الشباب والمراهقين

وبدأت الجولة في مركز طب الأسرة بالأبعادية، حيث تم تدشين المبادرة، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الصحة والسكان بتقديم التوعية والمشورة لفئة الشباب والمراهقين وتقديم خدمات مميزه لهم من خلال قطاع الرعاية الصحية والتمريض والمتمثل في الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين بوزارة الصحة والسكان بالعيادات صديقة الشباب لزيادة الطلب والدعم لهذه العيادات.

كما تأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

التعامل مع مشكلات الشباب في البحيرة

ويتم من خلال العيادات صديقة الشباب والمراهقين بالمحافظة، التعامل مع أهم المشكلات النفسية والسلوكية والصحية المرتبطة بفترة المراهقة، وتقديم الدعم والتوعية الصحية والمشورة لفئة الشباب والمراهقين المترددين على الوحدات الصحية في المرحلة العمرية من 10إلى 24 سنة .

تقديم التوعية والمشورة للتعامل مع الأمراض المزمنة

ويتم تقديم التوعية والمشورة للتعامل مع الأمراض المزمنة والأمراض المعدية ومشاكل التغذية والأنماط السلوكية المختلفة من التدخين والإدمان والعنف وزواج القاصرات.

كما يتم التوعية لأهم القضايا المعاصرة والمتماشية مع الإستراتيجية القومية ورؤية مصر 2030 من اتحضر للأخضر والتغيرات المناخية وغيرها .