محكم دولي في القراءات العشر: نشكر مصر على دعمها الدائم للقضية الفلسطينية

قال الدكتور تقي الدين مصطفى عبدالباسط التميمي من دولة فلسطين، الحاصل على شهادة الدكتوراه في علم اللغة وفلسفتها من جامعة السودان للعلوم، وأستاذ مشارك بجامعة فلسطين التقنية، محكم دولي في القراءات العشر الكبرى وحفظها ودراستها، إن المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا العام لها طابع خاص لسببين، لا سيما وأنها تُقام في دار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أنه أمر يدعو للفخر والعزة.

مصر دائما هي الساند والداعم لأهل فلسطين

وأضاف التميمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «السبب الثاني أنه في ظل الأحداث التي تجري في بلاده»، لافتا إلى صعوبة الطريق للوصول إلى المسابقة هذا العام، إلا أن مصر دائما هي الساند والداعم لأهل فلسطين والقضية الفلسطينية ككل.

ودعا الله أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها حافظة راعية للقرآن الكريم وأهله، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة.

مستوى المتسابقين هذا العام غير مسبوق

وتابع: «مستوى المتسابقين هذا العام غير مسبوق، خاصة في فرع الأسر القرآنية والتي تم إجراء الامتحان لهم اليوم على مدار اليوم الأول للمسابقة العالمية للقرآن».

جدير بالذكر أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم تعقد هذا العام بمشاركة عالمية غير مسبوقة من 64 دولة ومحكمين من 8 دول وانطلقت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة المسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور عدد من القيادات الدينية على رأسهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي، والدكتور السيد الشريف نقيب الأشراف.