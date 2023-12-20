أسماء المحكمين الدوليين في المسابقة العالمية للقرآن.. من 8 دول

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السير الذاتية لمجموعة من المحكمين الدوليين الذين يشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي تُعقد بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي، السبت المقبل، بمشاركة عالمية غير مسبوقة من 64 دولة ومحكمين من 8 دول، وجاء أبرز أسماء المحكمين الدوليين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم كالتالي:

الشيخ منصور بلحاج من دولة الجزائر، رئيس هيئة الإقراء بولاية وهران، وعضو المجلس العلمي بولاية وهران، محكم دولي في مسابقات القرآن الكريم العالمية.

الشيخ طاهر بن زاهر بن مسعود بن سعيد العزواني من سلطنة عمان، مدير دائرة القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان، مدرس بكلية العلوم الشرعية بمسقط، المشرف على العديد من برامج القراءات القرآنية والإجازات بالسلطنة، ورئيس قسم المصحف الشريف، ومحكم دولي في القراءات وحفظها ودراستها.

المحكمون الدوليون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الشيخ أحمد الصغير امبي من دولة السنغال، الأمين العام للمعهد الإسلامي بدكار، ومفتش التعليم العربي، محكم دولي في مسابقات القرآن الكريم العالمية.

الدكتور أبكر ولر مدو من دولة تشاد، حاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة أم درمان بالسودان، عضو لجنة تحكيم في المسابقات الدولية للقرآن الكريم، ومحكم دولي في القراءات العشر الكبرى وحفظها ودراستها.

الدكتور توفيق إبراهيم أحمد ضمرة من المملكة الأردنية الهاشمية، حاصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية في باكستان، عضو لجنة تحكيم في المسابقات الدولية للقرآن الكريم، محكم دولي في القراءات العشر الكبرى وحفظها ودراستها.

الدكتور تقي الدين مصطفى عبد الباسط التميمي من دولة فلسطين، حاصل على شهادة الدكتوراه في علم اللغة وفلسفتها من جامعة السودان للعلوم، وأستاذ مشارك بجامعة فلسطين التقنية، محكم دولي في القراءات العشر الكبرى وحفظها ودراستها.