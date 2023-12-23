معدية «بني حسن» بالمنيا تنتقل إلى قرية الشيخ تمي بسبب انخفاض المياه

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، جنوب المنيا، تحريك المعدية من مرسى بنى حسن الشروق، إلى قرية الشيخ تمي بشرق النيل، التي تبعد عن بني حسن 5 كيلومترات.

انخفاض المنسوب بمرسى بنى حسن

وذكر بيان صادر عن محافظة المنيا، أنه سيجري تحريك المعدية اعتبارًا من الغد، بسبب انخفاض منسوب المياه بمرسى بني حسن الشروق، لحين عودة المياه لمنسوبها الطبيعي.

استقبال احتفالات رأس السنة

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد ناقش خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأخير، بحضور وكلاء الوزارات وأعضاء الجهاز التنفيذي، خطة المحافظة لاستقبال احتفالات رأس السنة، وعيد الميلاد المجيد لعام 2024، بمختلف القطاعات الخدمية، موجهًا برفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.