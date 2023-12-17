«صحة الشرقية» توضح كيفية حماية الأطفال من فيروس الروتا

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، طريقة حماية الأطفال والرُضَّع من الإصابة بفيروس الروتا، الذي يُعد من أكثر الأمراض انتشارا بين هذه الفئة العمرية، وينتقل بالعدوى عن طريق الفم.

وقالت مديرية الصحة في نشرة توعوية، إنه من أبرز الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس الروتا، الإسهال المائي الشديد والقيء والحمى وآلام البطن، وتبدأ الأعراض عادة بعد يومين تقريبا من تعرض الشخص للإصابة، ويمكن أن تستمر الأعراض من 3 إلى 8 أيام.

خطورة فيروس الروتا على الأطفال

وتابعت: «قد تشمل الأعراض فقدان الشهية والجفاف، إلى جانب فقدان سوائل الجسم والذي يشكل خطرا على الرضع والأطفال الصغار، ويجب إعطاء لقاح فيروس الروتا للرضع بداية من عمر 6 أشهر حتى 4 سنوات».

وأشارت إلى أن لقاح فيروس الروتا فعال وآمن، بنسبة تزيد عن 85% في الوقاية من التهاب المعدة والأمعاء الحاد خلال السنة الأولى من حياة الطفل، موضحة أن الأطباء يوصون بدواء علاج الحمى والجفاف والأغراض المصاحبة.