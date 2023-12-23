«التضامن» تعلن بدء تطوير مناهج رياض الأطفال بمشاركة 3 مؤسسات تعليمية

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء الوزارة في تنفيذ خطة تطوير مناهج مرحلة رياض الأطفال والطفولة المبكرة والتعليم ما قبل المدرسي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة مع 3 مؤسسات تعليمية من الشركاء، الذين تتعاون معهم الوزارة لتطويرهذا القطاع.

دعم الدولة لمؤسسات التعليم قبل المدرسي

وقالت وزيرة التضامن، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الاجتماع ناقش تعزيز وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر، لافتةً الى ان الدولة المصرية والجمهورية الجديدة تسير بخطى ثابتة لدعم المؤسسات الرائدة في هذا المجال، وضمان انتشار خدماتها في مختلف أنحاء البلاد، لتلبية الاحتياجات التعليمية المتنوعة للمواطنين.

تشكيل 60% من عقلية الأطفال بمرحلة الروضة

وأضافت «القباج» أن 60% من عقلية الأطفال وتنشئتهم ووعيهم بالمجتمع تتشكل في المرحلة العمرية خلال فترة التعليم ما قبل المدرسي، موضحة أن وزارة التضامن حريصة على رعاية ودعم الشراكات مع المؤسسات التعليمية، للاستفادة من الخبرات القوية التي تحظى بها في مجال تطوير المناهج والحلول التعليمية الرقمية المبتكرة والبرامج التدريبية التعليمية، بما يعمل على تنشئة جيل جديد قادر على التناغم مع فكر ومسلمات بناءة في الجمهورية الجديدة، التي وضع أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، توقيع اتفاقية مع كل من داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، ودينا عبدالوهاب، رئيس مؤسسة «اينوفت» للتعليم، ومحمد القلا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «سيرا» للتعليم، للإعلان عن استراتيجية تطوير التعليم ماقبل المدرسي، وتوفير بيئة تعليمية علمية ناجحة للأطفال الأصحاء وذوي الهمم، تسهم فيما بعد في تشكيل وعيهم بالمجتمع والانتماء للوطن والابتعاد عن الفكر المتطرف والمفاهيم المغلوطة.