سكرتير مساعد البحيرة: زراعة 7600 فدان قمح بمركز الرحمانية حتى الآن

تفقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، يرافقه الحسيني أبو عيانة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، المحاصيل الشتوية وخاصة القمح، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تدقيق مساحات القمح، ومراجعة السجلات على أرض الواقع، ومتابعة المحاصيل الإستراتيجية.

وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي مركز الرحمانية، ومراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح 7600 فدان

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متابعة الزراعات الشتوية في البحيرة

وشدد السكرتير العام المساعد على أهمية المرور على الزراعات الشتوية، مؤكداً ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم.

وأوضح «غطاس» أن الجهات المعنية بقطاع الزراعة بالمحافظة تقوم بعقد لقاءات مباشرة مع المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية التي تهدد المحصول في تلك الفترة من عمر النبات.

كما أكد أنه يتم إمداد المزارعين بطرق مكافحة الحشرات وتقديم التوصيات التي من شأنها الحفاظ على الرقعة الزراعية نظراً لأهميتها بالنسبة للأمن الغذائي للدولة والمواطنين.