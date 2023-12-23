محمود عبدالمغني يكشف تفاصيل مسلسل بـ100 راجل.. يعرض في رمضان 2024

يستعد الفنان محمود عبدالمغني لخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «بـ 100 راجل»، بطولة الفنانة سمية الخشاب.

تفاصيل دور محمود عبدالمغني

وأوضح «عبدالمغني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويعود من خلاله للشخصيات الشعبية التي ابتعد عنها لسنوات، مشيرًا إلى أنه بدأ في تصويره منذ أيام، ويتضمن 30 حلقة.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة سمية الخشاب، صلاح عبدالله، محمود عبدالمغني، سما إبراهيم وآخرين، وهو من إخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان.