سمية الخشاب تكشف كواليس مسرحية «كازينو بديعة» وسر نجاحها

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن مسرحية «كازينو بديعة» فكرتها مختلفة وموضوعها جيد للغاية وبها تنوع كبير في الاستعراضات والأغاني، موضحة أن المسرحية تتحدث عن شخصية الراقصة «بديعة مصابني»، أحد الشخصيات المشهورة في فترة الأربعنيات، وكان لديها «كازينو»، تقدم من خلاله المونولوج واسكتشات وأغاني ومسرحيات.

مسرحية «كازينو بديعة» تضم كبار الفنانين

أشارت «الخشاب»، خلال مداخلة على قناة DMC، إلى أن مسرحية «كازينو بديعة» تبزر ما كان يُقدم في الكازينو الخاص بها، كما أنها ضمت مجموعة من نجوم الفن التي تحبهم كثيرًا مثل أحمد فتحي وإدوارد وعلاء مرسي وإيمي زكريا، متابعة: «الكواليس بينا جميلة، وأنا مؤمنة بأن الكواليس لما بتبقى حلوة، المسرحية بتنجح، وهذا عُرف قديم بالمسرح».

سمية الخشاب تشيد بطارق الإبياري

أضافت الفنانة، أن المسرح كواليس، فكلما كانت الحالة الداخلية بين الفنانين جيدة وهناك ترابط وتفهم ومحبة فيما بينهم، كان العرض أكثر من رائع وتسير الأمور كما خطط لها: «كلنا بنحب بعض وبينا روح أُسرية وتعاون، والجمهور لمس هذه الروح للغاية»، مشيدة بدور ونجاح المخرج طارق الإبياري، معلقة: «أخ عزيز علينا ويتقبل الآراء المختلفة بصدر رحب، ويقوم بشرح أي جزئية صعبة علينا تمثيلها»، مازحة: «إحنا جنناه وطلعنا عينيه».