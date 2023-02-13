سمية الخشاب: لا أعترف بعيد الحب.. و«مفيش حاجة اسمها وحدة»

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن عدم اعترافها بعيد الحب الذي يحل موعده، غدا الثلاثاء، بدعوى أن هذه المشاعر الإنسانية لا يجوز قصرها على يوم واحد فحسب، وإنما لا بد أن تكون ممتدة على مدار حياتنا.

وأكدت سمية الخشاب في مداخلة لها بأحد البرامج التليفزيونية، أن الحب لا يقتصر على حب الرجل للمرأة أو العكس، وإنما يشمل حب الإنسان لنفسه وشكر الله على كل نعمه علينا، بحسب قولها، متابعة: «مفيش حاجة اسمها وحدة في رأيي، الإنسان ممكن يسعد نفسه بنفسه، وميستناش مشاعر أو حاجة من حد».

سمية الخشاب من مواليد برج الميزان

وأشارت سمية الخشاب إلى انتمائها لبرج الميزان، إذ وصفت نفسها بـ«النحنوحة» في الحب، وتسعى لإسعاد من تحبه حتى ولو كان على حساب نفسها، ولكنها استدركت قائلة: المنتمون لهذا البرج إذا لم يجدوا الطرف الآخر يبادلهم المشاعر نفسها بتبقى قلبتهم وحشة جدا.

سمية الخشاب تشارك في مسرحية كازينو بديعة

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب تشارك في بطولة مسرحية «كازينو بديعة» التي أعادتها للمسرح بعد غياب سنوات، ويشاركها البطولة كل من أحمد فتحي، إدوارد، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا وعلاء زينهم، ومن ألحان وموسيقى هيثم الخميسي.