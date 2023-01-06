إنجي وجدان وعلاء مرسي ينسحبان من «كازينو بديعة» لـ سمية الخشاب

رغم إقبال الجمهور على العروض الأولى من مسرحية «كازينو بديعة» بطولة سمية الخشاب، التي انطلق عرضها على أحد مسارح القاهرة الجديدة نهاية ديسمبر الجاري، إلا أنّ هناك فنانين تقدما باعتذارهما عن المشاركة في العرض.

وتُعد الفنانة إنجي وجدان، أبرز المُعتذرين عن مسرحية كازينو بديعة، حيث قالت مصادر من داخل العرض لـ«الوطن»، إنها اشتركت في أكثر من بروفة وخضعت لجلسات تحضيرية للشخصية التي كانت ستُجسدها، إلا أنها سرعان ما أبدت اعتذارها عن التواجد في المسرحية.

وأوضح المصدر، أنّ السبب الرئيسي لانسحاب إنجي وجدان من مسرحية كازينو بديعة، يأتي لعدم قدرتها على الالتزام بمواعيد المسرح، لاسيما في ظل انشغالها بأعمالٍ فنية أخرى، مؤكدًا لا وجود لخلافات مع صُنّاع العمل.

تفاصيل انسحاب علاء مرسي

وأشارت المصادر إلى انسحاب الفنان علاء مرسي، هو الآخر من الاستمرار في مسرحية كازينو بديعة، لانشغاله بأعمال فنية أخرى على مستوى السينما والتليفزيون وكذلك المسرح، حيث يُشارك في مسرحية «سيدتي الجميلة» في نسختها الجديدة مع الفنان أحمد السقا، والتي انطلق عرضها في القاهرة، بعد التواجد في فاعليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية نهاية ديسمبر الماضي.

تعرف على أبطال مسرحية كازينو بديعة

العرض المسرحي «كازينو بديعة»، من كتابة أحمد الإبياري و إخراج طارق الإبياري، وبطولة سمية الخشاب، أحمد فتحي، إدوارد، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، أحمد سعد ميشو، وأشعار الأستاذ أبو السعود الإبياري، ومن إنتاج شركة «سي سينما بروكشنز» أحمد فهمي وهاني نجيب.