«المصري» يحتفل بعيد ميلاد النيجيري إيزي إيميكا بممر شرفي في المران

حرص نجوم فريق النادي المصري البورسعيدي وجهازه الفني، على الاحتفال بعيد ميلاد نجمه النيجيري إيزي إيميكا، في جو يسوده الألفة والمرح، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم السبت، على ملعب النادي الاجتماعي.

ممر شرفي لـ إيزي إيميكا

ونظم اللاعبون والجهاز الفني لفريق النادي المصري ممرًا شرفيًا للاعب النيجيري، مقدمين له التهنئة بعيد ميلاده.

كانت الحسابات الرسمية للنادي المصري، قد احتفلت بعيد ميلاد إيزي إيميكا، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في القلعة الخضراء، منذ انضمامه للفريق مطلع موسم 2019/2018.

ذكرى عيد النصر

يذكر أن عيد ميلاد لاعب المصري النيجيري يتزامن مع احتفالات عيد بورسعيد القومي عيد النصر الذي يحتفل به المصريون اليوم 23 ديسمبر، وهي الذكري 67 في انتصار الإرادة المصرية، على العدوان الثلاثي.

وقدم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، التهنئة لأهالي ومحافظ بورسعيد بذكرى انتصار المدينة الباسلة على العدوان الثلاثي.