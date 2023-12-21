«باسل» طفل حصد فضية بطولة الجمهورية للجمباز: «حلمي أوصل للعالمية»

يواظب على حفظ القرآن الكريم، وتمكن من تجاوز حفظ 7 أجزاء، وهو في حالة مِرَان دائم في لعبته التي اختاراها حبًا وشغفًا بها، حتى استطاع حصد بطولات وميداليات بالجمباز آخرها الأسبوع الجاري، هو الطفل باسل ابن مدينة الزقازيق.

باسل يحصد ميدالية فضية في الجمباز

التقت «الوطن بالطفل "باسل محمد محمود" البالغ من العمر 10 سنوات بعد حصوله على ميدالية فضية الأسبوع الماضي، يقول في حديثه إنه بدأ التمرين في لعبة الجمباز منذ كان عمره 5 سنوات، متشجعًا بشقيقته الكبرى التي احترفت هي الأخرى رياضة التايكوندو، معلقا: «بابا وماما بيشجعونا على ممارسة الرياضة وبنحافظ على مستوانا في التعليم».

حصد ميداليات وبطولات في الجمباز

وتابع «باسل» حديثه لـ«الوطن» قائلًا: إنه عضو في اتحاد الجمباز، لافتا إلى مشاركته سنويا في بطولتي الاتحاد والجمهورية، كما أنه يحتفل بحصاد ميدالية فضية ببطولة الجمهورية للجمباز هذه الأيام بعد خوضه البطولة الأيام القليلة الماضية، معلقًا: «الحمد لله بعد مجهود وتمرينات بفضل ماما وبابا ومدربيني ربنا وفقني وأمنيتي أخد بطولات عالمية».

باسل حافظ 7 أجزاء قرآن

وأوضح الطفل باسل أنه طالب بالصف الابتدائي بإحدى المدارس اللغات، لافتًا إلى تميزه وتفوقه في الدراسة، كما يفخر بحفظه للقرآن الكريم إذ اجتاز حفظ 7 أجزاء، ويهوى الرسم والفنون والتصميم الهندسي والابتكارات إلى جانب رياضته المفضلة المميز بها، متابعًا أنه بدأ الاندماج في عالم الرياضة منذ كان في عمر 5 سنوات.

وتلتقط الدكتورة مروة سعيد والدة باسل الطفل الحاصل على فضية في بطولة الجمهورية الجمباز أن للأسرة عامل كبير على توجيه طاقة أبنائها واستثمارها ليكون إنسان ناجح في المجتمع، لافتة إلى التركيز على الحفاظ على لياقته البدنية بالرياضة، وكسبه الثقة بنفسه واندماجه في المجتمع وثقل مهاراته الرياضية والبطولات، كما تواظب على حفظ القرآن ليحافظ على عقيدته ويحفظها ويتعلم دينه منذ الصغر، معلقة: «الطفل لما يستثمروه من صغره المجتمع كله هينجح المهم يركزوا على قدراته ورغباته ويتوجه صح».