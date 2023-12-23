الكشف على 1827 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كمال عزب، التابعة لمركز ومدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية، التي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة الطبية اشتملت على عدد 14 عيادة

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان، أن القافلة الطبية اشتملت على عدد 14 عيادة، بها 12 تخصصًا طبيًا وهم «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان»، إذ جرى تخصيص عدد 2 عيادة لتخصصات «الباطنة والأطفال»، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بكمال عزب.

وأكدت إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1827 مريضًا من أهالي القرية، وجرى صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما جرى عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.