بعد قصفه بالكامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.. كيف أصبح مخيم جباليا في غزة؟

دمار كبير شهده مخيم جباليا شمال غزة بعد قصفه من قبل قوات الاحتلال الإسرئيلي بالمدفعية، إذ ربما الحياة أصبحت شبة منعدمة، المباني عبارة عن ركام، والخراب منتشر في كل مكان بالمخيم، فيما انشغل الأهالي بالبحث عن ذويهم تت الأنقاض، وظهر ذلك جليا في فيديوهات وثقها الصحفي الفلسطيني أنس الشريف بعدسة كاميرته.

مشاهد مأساوية عديدة تضمنها مقطع الفيديو الذي نشره الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، يوثق الدمار الذي سببه الاحتلال الإسرئيلي في المخيم، إذ تحولت المباني إلى ركام، واشتعلت النيران بالمنازل، التي سحق أغلبها واختفت من على وجه الأرض.

مشاهد من مخيم جباليا

العديد من الشهداء راحوا ضحية القصف والدمار الذي سببه الاحتلال الإسرئيلي في مخيم جباليا، إذ خلال الساعات الماضة أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مربعا سكنيا في مخيم جباليا، نتج عنه استشهاد عشرات الفلسطينيين.

مشاهد للدمار الذي تسببت به قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال غزة pic.twitter.com/bhYVjhyKrr — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 23, 2023

جرائم الاحتلال الإسرئيلي المستمرة في قطاع غزة، جعلت الحياة منعدمة لا مياه ولا وقود وكذلك لا توجد كهرباء أو غذاء، ما أدى إلى انتشار الأمراض الفيروسية والمعوية بين الأطفال بسبب التلوث والبرد.

جرائم الاحتلال الإسرئيلي

رغم هذه اللحظات الصعبة التي يعيشها أهالي غزة، تحت وطأة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرئيلي إلا أنهم مازالوا صامدين أمام العدوان، فهناك العديد من المشاهد التي أبرزت مدى هذا الصمود منها ضحكات الأطفال الذين مازالوا يحلمون بمستقبل أفضل مليئ بالأمنيات، وهو ما جسدته الطفلة الفلسطينية «لمى أبو جاموس» التي عرفت بأصغر صحفية فلسطينية، وشاركت العمل مع العديد من الصحفيين الفلسطينين المعروفين منهم المراسل «وائل الدحدوح» الذي أجرت معه حوارا ومعتز عزايزة.