أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحصل على اعتماد الاتحاد الأوروبي للسلامة

في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني بأهمية حصول كل الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفة دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض بمنظومة الطيران المدني في شتى المجالات، فقد نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران «EASA» لأجهزة الطيران التمثيلي: B737-800, B777-200ER.

تطبيق كل المعايير والمواصفات العالمية

وفى هذا الصدد، أكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران، أن تجديد الاعتمادات والشهادات الدولية في مختلف مجالات النقل الجوي يعكس التزام قطاع الطيران المدني المصري بتطبيق كل المعايير والمواصفات العالمية في هذا المجال.

وأضاف أن أكاديمية مصر للطيران تلعب دوراً مهما وداعماً لصناعة النقل الجوي في مجال التدريب وتبادل الخبرات كونها من المحاور الرئيسية لرفع كفاءة وأداء العنصر البشري في مختلف مواقع العمل، كما أن تجديد مثل هذه الاعتمادات يعد اعترافاً دولياً بإمكانيات هذا الصرح العالمي ويجعله في مصاف الأكاديميات العالمية في مجال التدريب.

إشادة وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة أجهزة الطيران

وأشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة أجهزة الطيران التمثيلي بالأكاديمية وتجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة (Level D).

ومن جانبه، أثنى المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بالجهد المبذول من العاملين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب برئاسة الطيار وليد سليمان وخاصة بمهندسي الإدارة العامة للجودة والإدارة العامة للطيران التمثيلي للحفاظ على المستوى الفني العالي للأجهزة، ما يؤدي إلى كفاءة العملية التدريبية لطياري شركة مصر للطيران.

جدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحظى بمكانة علمية مرموقة على المستويين الدولي والإقليمي، وتعتبر من أكبر وأعرق الأكاديميات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمتلك أحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية، والتي تتمثل في طرازات الإيرباصA320,A320neo, A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800,B777، وكذلك أجهزة الإخلاء في حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين في مجال صيانة الطائرات والخدمات الأرضية، فضلًا عن برامج الموارد الإدارية والبشرية الخاصة بمجالات المبيعات والتسويق والشحن والمحطة وفرق الأمن.