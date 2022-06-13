أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد شهادة الإيكاو TRAINAIR PLUS

اجتازت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، تفتيش منظمة الطيران المدني العالمي ICAO، وتجديد شهادة الأكاديمية كعضو كامل ببرنامج TRAINAIR PLUS، وهو برنامج جرى إنشاؤه وتطويره بواسطة منظومة Global Aviation Training GAT التابعة للإيكاو.

تطوير البرامج التدريبية المعتمدة

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة وتطوير البرامج التدريبية، من خلال التزام الأعضاء في البرنامج بتطبيق منهجية قياسية لتطوير البرامج التدريبية المعتمدة على المهارة Competency Based Training، وإمكانية مشاركة البرامج بين مختلف الأعضاء، من خلال شبكة تعاون على مستوى العالم، وإتاحة الفرصة للأعضاء لاستضافة البرامج التدريبية المطورة بواسطة منظمة الإيكاو.

الحفاظ على أمن وسلامة صناعة الطيران

ويسهم تجديد أكاديمية مصر للطيران للتدريب لهذا الاعتماد الدولي، في وجود قوي لها على الساحة العالمية، حيث يضمن مستوى قياسيًا للخدمة المقدمة، بواسطة الأكاديمية والمتمثلة في برامج تدريبية معتمدة دوليًا، تساهم في فتح أسواق جديدة لتقديم هذه البرامج عالميًا، كما يعزز دور مصر للطيران في الحفاظ على أمن وسلامة صناعة الطيران، من خلال تدريب الكوادر، سواء محليًا أو لعملائنا بالشرق الأوسط وأفريقيا، أو من خلال جذب عملاء جدد دوليًا.

وأشاد مفتش الإيكاو بالجهود المبذولة في الإعداد للتفتيش من قبَل إدارة الأكاديمية، كما أثنى على خطط الأكاديمية المستقبلية في إطار التعاون مع المنظمة.