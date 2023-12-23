وكيل «رياضة الشرقية» يتابع الاستعدادات النهائية لختام دوري مراكز الشباب

تفقد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة مركز شباب أبو حماد، في إطار متابعة التجهيزات النهائية لإقامة المباراة الختامية لدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بمحافظة الشرقية والتي من المقرر إقامتها غدا الأحد.

تقام المباراة بين فريقي كفر الحصر و شيبة

وتقام المباراة بين فريقي كفر الحصر وشيبة ومن المقرر إقامتها بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والجماهير .

نهائي دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية

ومن المقرر أن يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العديد الفعاليات والأنشطة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بمركز شباب أبو حماد حيث تنفذ الإدارة العامة للرياضة نهائي دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية «كرة قدم خماسي - تنس طاولة- كرة اليد»، كما تٌنفذ الإدارة العامة للشباب تدريبات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء، بالإضافة إلى تنفيذ نهائي دوري مراكز الشباب وتقديم الفقرات الفنية والاستعراضية الخاصة بحفل ختام الدوري بمركز شباب أبو حماد.

رافق الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة أثناء الجولة التفقدية الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب والدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ومحمد جمعة النجدي مدير إدارة شباب أبو حماد والسيد خليل الأخصائي بالإدارة العامة - منسق الدوري.