مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء تنظم جلسات تخاطب وتنمية مهارات للأطفال

قال محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جرى تنظيم جلسات للتخاطب وتعديل السلوك وتنمية المهارات والتكامل الحسي للأطفال، بالإضافة إلى تقديم جلسات التقييم النفسي واختبارات الذكاء وتقديم الخدمات المختلفة على أيدي أخصائيين في مجال التخاطب وتنمية المهارات بمركز التخاطب وتنمية المهارات بمركز التنمية الشبابية بمدينة طور سيناء.

الهدف من تقديم جلسات للتخاطب

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المشروع يستهدف ذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، وتأخر الكلام ومشاكل النطق، واضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، وصعوبات التعلم وتعديل السلوك ضمن برنامج جسور الأمل وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وكيل وزارة الشباب يتفقد مراكز التخاطب

جاء هذا خلال تفقد وكيل وزارة شباب والرياضة بجنوب سيناء لسير العمل بمركز التخاطب وتنمية المهارات بمركز التنمية الشبابية بمدينة طور سيناء.

يذكر أن إجمالي عدد مراكز التخاطب وتنمية المهارات بلغت 68 مركزًا على مستوى الجمهورية، وهي مجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة الطبية وألأخصائيين في مجال التخاطب ويتم من خلالها تقديم الخدمات بالمجان للمواطنين.

الخدمات المقدمة لذوي الهمم

وفي نفس السياق جرى تكثيف البرامج والخدمات المقدمة واستحداث أنشطة تتناسب مع قدرات وإمكانيات ذوي الهمم داخل مراكز قادرون باختلاف تنفيذا لاستراتيجية وأهداف وزارة الشباب والرياضة للعمل على ضرورة الاهتمام بذوي الهمم.