بدء العمل بمركز تدريب اللياقة البدنية بمديرية الشباب والرياضة بالسويس

كشفت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس عن بداية العمل في مركز التدريب الخاص باللياقة البدنية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأعلنت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة، في محافظة السويس أنه بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، جرى البدء في العمل بمركز تدريب اللياقة البدنية في المدينة الباسلة.

شروط القبول بمركز تدريب اللياقة البدنية في محافظة السويس

ووفقاً لإعلان مديرية الشباب والرياضة، فإن العمل بمركز تدريب اللياقة البدنية في محافظة السويس سيجري وفقًا للشروط الآتية:

- الاشتراك بالمركز مجانا

- السن من 9 سنوات إلى 25 سنة للبنين والبنات

مواعيد التدريب بمركز تدريب اللياقة البدنية

وتضمن إعلان مديرية الشباب والرياضة أن التدريب بمركز اللياقة البدنية سيجري بمركز شباب سليم الحي التابع لإدارة شباب الأربعين وذلك خلال أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع ويبدأ التدريب من من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة مساء ويكون التدريب على رفع مستوي عناصر اللياقة البدنية وعروض رياضية.

الأوراق المطلوبة للمشاركة في تدريب اللياقة البدنية

وجاء في إعلان مديرية الشباب والرياضة أن الأوراق المطلوبة للمشاركة في تدريبات مركز تدريب اللياقة البدنية هي

- عدد 2 صورة شخصية

- صورة البطاقة

- صورة شهادة الميلاد

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وإشراف ومتابعة عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.