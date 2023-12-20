«البيئة» تنفذ برنامجًا تدريبيًا للعمالة غير المنتظمة على إدارة المخلفات بالمنوفية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة نفذت البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات بمحافظة المنوفية، والذي يأتي استكمالًا للبرنامج التدريبي الذى بدأته الوزارة الشهر الماضي من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات غير الرسمي.

يأتي ذلك في إطار توجيهاتها بسرعة تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات بدءًا بالتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، ومنحهم غطاء تأميني مناسب، والذي يتم تنفيذه كمرحلة أولى بمحافظات (الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الجيزة، والقاهرة)، وذلك بحضور ممثلي وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وعدد كبير من عمال النظافة.

إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف

وأوضحت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتي وفقًا للبروتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه بين وزارات (البيئة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتي البيئة و التضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد 4 مسميات للعمل بمنظومة إدارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات، فرز مخلفات، تدوير مخلفات، تخلص نهائي من المخلفات) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لإمكانية الحصول على المسمى الوظيفي، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعيًا ‏والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

تدريب عملي للعمال على العمل بمنظومة المخلفات

وتضمن البرنامج التدريبي عرضًا تقديميًا عن المنظومة الجديدة للمخلفات من خلال استشاري فنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتدريب عملي للعمال على العمل بمنظومة المخلفات من خلال ممثل بإحدى شركات الجمع، إلى جانب عرض تقديمي عن الحوافز الاجتماعية المقدمة للعاملين من خلال ممثل من التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعي، كما تم تقديم عرض تقدمي عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.

يُذكر أن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه كمرحلة أولى بمحافظات (الدقهلية، القليوبية ،المنوفية، كفر الشيخ، الغربية، الجيزة، والقاهرة) لعدد ما يقرب من 700 عامل وهم ضمن المسجلين على موقع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، ويتم التدريب كمرحلة أولى من خلال الوزارات المعنية، على ان يتم توفيره لاحقًا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لعام 2020 الذى يلزم الشركات بذلك، ووفقًا للدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات نحو تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة، وللعاملين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في المنظومة.

وينقسم التدريب إلى شق فنى خاص بجهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث تم تخصيص محتوى تدريبي لكل مسمى على حده، وشق ثانٍ خاص بوزارة القوى العاملة يختص بالسلامة والصحة المهنية، وآخر خاص بالحوافز التأمينية من وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتم بعد الانتهاء من التدريب إجراء اختبار قياس المهارة يحصل بعدها العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العاملة لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفي ببطاقة الرقم القومي، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفردًا، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنيه للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ويجدد كل 6 أشهر، وسيتم استكمال البرنامج التدريبي في باقي محافظات الجمهورية.