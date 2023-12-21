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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«الشعب الجمهوري»: استقبال الرئيس السيسي لمنافسيه في الانتخابات يعزز البيئة السياسية

كتب:

محمد أيمن سالم
05:18 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
اللواء محمد صلاح أبو هميلة

اللواء محمد صلاح أبو هميلة

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بالتجربة الديمقراطية العظيمة التي تمت في الانتخابات الرئاسية، والتي أحدثت زخما سياسيا كبيرا في مصر وشهد بها العالم كله، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية في مصر، موضحا أن الانتخابات الرئاسية في مصر أشاد بها العالم أجمع بجميع وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي.

الجمهورية الجديدة

وتقدم أبو هميلة، خلال كلمته في مجلس النواب، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي متمنيا له دوام التوفيق والتقدم في بناء الجمهورية الجديدة واستكمال الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في كل المجالات التنموية والاجتماعية والصناعية والزراعية والاقتصادية والسياسية بشكل عام.

الانتخابات الرئاسية

وتابع أبو هميلة، أن استقبال الرئيس السيسي لمنافسيه في الانتخابات الرئاسية يعزز مناخ الديمقراطية والبيئة السياسية في مصر؛ لبناء وطن ديمقراطي، الذي يتماشى مع الجمهورية الجديدة، ويظهر المجتمع المصري بصورة إيجابية أمام العالم.

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