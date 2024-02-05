طريقة سهلة لشحن كارت كهرباء السويدي دون الذهاب إلى أي مكان

توفر شركة إلكتريك العالمية في تصنيع المنتجات الكهربائية، تركيب عدادت كهربائية منزلية وسكنية ذكية وعدادات صناعية وتجارية فضلاً عن عدادات الشبكات الذكية، وتوجد شريحة كبيرة من المواطنين تستخدم عداد شركة إلكتريك، لذا نستعرض تفاصيل مميزاته، وطريقة شحن كارت كهرباء السويدي.

كروت شحن عدادات الكهرباء المختلفة

وتعتمد الشركة القابضة للكهرباء، أنواعا مختلفة من عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، نظرًا للتوسع في التكنولوجيا من خلال عدد من الخدمات الإلكترونية أتاحتها للمستخدمين، مثل تطبيقات قراءة العداد ومنظومة الشكاوى الإلكترونية، من أجل التسهيل على العملاء.

وتتيح الشركة القابضة للكهرباء إمكانية شحن كارت كهرباء السويدي، عن طريق الموبايل من خلال تطبيق سهل وبسيط، عبر تليفون محمول يدعم خاصية NFC، وهذه الخاصية مناسبة لشحن جميع أنواع العدادات مسبقة الدفع، مثل: «جلوبال والمصرية للعدادات الذكية، وإلكتريك العالمية».

كما يمكنك شحن كارت عدادات المصرية للعدادات أو إلكتروميتر أو إلكتريك العالمية عن طريق تطبيق MyFawry أو تطبيق خالص وسهل.

كارت كهرباء إلكتريك العالمية

ويعد كارت كهرباء شركة إلكتريك، أحد كروت شحن العدادات الكهربائية الجديدة مسبقة الدفع، عن طريق خاصية «NFC»، والتي توفر للمواطن شحن كارت الكهرباء من الهاتف المحمول، لتوفر على المواطن الحاجة للذهاب إلى الشركة وشحن الكارت.

طريقة شحن كارت كهرباء إلكتريك

يمكن شحن كارت كهرباء إلكتريك بخاصية NFC من الهاتف، عبر تطبيق سهل، حسبما أوضحت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر، أن طريقة شحن كارت الكهرباء بخاصية NFC، تتم من خلال الهاتف المحمول، وجاءت على النحو التالي:

- حمل تطبيق «سهل» من خلال Google play أو App store من هنــــــــــــا.

- يجب توافر خاصية NFC في الجهاز لتتمكن من تحميل التطبيق.

- املأ بياناتك لإنشاء حساب.

- احصل على كارت NFC، ويمكنك طلب إرسال الكارت إلى منزل.

- اشحن كارتك واستعرض تفاصيل الاستهلاك.

ويمكنك الاطلاع على مواقع مراكز شحن شركات الكهرباء من هنــــــــا.

مميزات تطبيق خالص لشحن كارت كهرباء الكتريك

- يتميز تطبيق خالص من دفع فواتير العدادات مؤجلة الدفع.

- شحن كروت العدادت الذكية مسبقة الدفع عن طريق خاصية NFC.

- يقبل جميع البطاقات البنكية (فيزا - ماستر كارد - ميزة).

طريقة استخدام تطبيق خالص

- حمل التطبيق.

- قم بتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب.

- إن لم يكن لديك حساب، قم بإدخال بريدك الإلكتروني ورقم التليفون وكلمة سر.

- ستظهر لك رسائل بإتمام علمية التسجيل.

- اختر دفع فواتير الكهرباء أو شحن كروت الكهرباء حسب حاجتك.

- اختيار اسم الشركة المصنعة للعداد من القائمة ثم اضغط متابعة.

- تأكد من أنّ الكارت الخاص بالعداد يدعم خاصية الـNFC، وقم بشحن محفظة البرنامج بالرصيد من خلال بطاقتك البنكية.

- الصق كارت العداد في ظهر الهاتف الخاص بك لنقل الرصيد من محفظة البرنامج إلى الكارت.

طرق أخرى لشحن كارت عداد الكهرباء بخاصية NFC

- يمكن شحن كارت العداد من خلال التوجه إلى مراكز الشحن التابعة لشركة الكهرباء، والتي تقدم الخدمة دون أي رسوم إضافية.

- ويمكن شحن الكارت من خلال منافذ الدفع الإلكتروني مثل «أمان- وقتي - تمام - سداد - فوري - مصاري - Bee - ممكن - ضامن»، ولكن يتم إضافة رسوم خدمة إضافية لقيمة الشحن.