لو عايز تغير عداد الكهرباء من القديم لـ«أبو كارت».. اتبع هذه الإجراءات

يتسأل العديد من المواطنين عن الخطوات المُتبعة التي تمكّنهم من تغيير العداد الكهربائي من القديم لـ«أبو كارت»، ليحمل العداد اسم مالك الوحدة التي تم توصيل التيار لها بدلا من الرقم الكودي، «الوطن» توضح خلال السطور التالية المستندات والخطوات التي يجب اتباعها لتحويل العداد، وفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء.

خطوات ومستندات لتغيير العداد

1- يقوم المواطن الراغب في تغيير العداد القديم لعداد كودي «أبو كارت» بتقديم جواب التصالح مع المحليات.

2- تقديم صورة من البطاقة الشخصية، ويكون الطلب موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

3- تقديم صورة من عقد ملكية الوحدة موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المواطن.

4- تقديم العقد بين الراغب في تغيير العداد وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودي.

5- يتقدم المشترك بطلب لشركة التوزيع، ومرفق معه المستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء بعد إنهاء إجراءات التصالح.

6- دفع رسوم كارت شحن العداد.

7- تحويل العداد الكودي لقانوني لا يتطلب أي مصاريف مالية إضافية.

8- دفع قيمة العداد مسبق الدفع إذا كان العداد القديم به تلف أو به كسر.

9- تغيير العداد الكودي لقانوني لا يحتاج لتغيير العداد مرة أخرى، لأنه عداد مسبوق الدفع، والتحويل مجرد إجراء ورقي داخل شركة توزيع الكهرباء فقط.