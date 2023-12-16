تعرف على قيمة خصم مقابل خدمة العملاء من رصيد عداد الكهرباء «أبو كارت»

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، قيمة المبالغ التي يجرى خصمها «مقابل خدمة العملاء» من رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع عند الشحن بكافة الشرائح للاستهلاك المنزلي.

قيمة خصم مقابل خدمة العملاء للشريحة الاولي منزلي

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أنه يجرى خصم 1 جنيه، مقابل خدمة العملاء للشريحة الأولي للقطاع «المنزلي» «من صفر إلى 50 كيلووات»،‎‏ لافتا إلى أن عداد الكهرباء مسبق الدفع مبرمج بالوقت والتاريخ ويعود للشريحة الأولى مع أول دقيقة كل شهر وهو بذلك يحقق لك عدالة استخدام لأنه في نظام العداد القديم يتم محاسبتك بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مرة أخرى أما مسبوق الدفع فيعمل بنظام برمجي بالوقت والتاريخ محكم.

قيمة خصم مقابل خدمة العملاء للشريحة الثانية منزلي

وكشف المصدر أنه يجرى خصم 2 جنيه مقابل خدمة العملاء بالشريحة الثانية «المنزلي» «من 51 إلى 100 كيلووات»‎،‏ لافتا إلى أنه بالنسبة للعداد الكارت يتم خصم فرق في سعر خدمة العملاء 1 جنيه من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى الشريحة الثانية، 51 كيلو وات ساعة وكل كيلووات بعد ذلك 0.58 قرش.

قيمة خصم مقابل خدمة العملاء للشريحة الثالثة منزلي

وأشار المصدر إلى أنه يجرى خصم 6 جنيهات مقابل خدمة العملاء للشريحة الثالثة «المنزلي» «من 101 إلى 200 كيلووات»،‎‏ لافتا إلى أنه بالنسبة للعداد الكارت يجرى خصم فرق شريحة 28 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة الثالثة» 101 كيلو وات ساعة وكل كيلووات بعد ذلك 0.77 قرش.

قيمة خصم مقابل خدمة العملاء للشريحة الرابعة منزلي

أوضح أنه يجرى خصم 11 جنيها مقابل خدمة العملاء للشريحة الرابعة «المنزلي» «من 201 إلى 350 كيلووات»‎‏، لافتا إلى أنه بالنسبة للعداد الكارت يجرى خصم فرق في سعر خدمة العملاء 5 جنيهات من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة الرابعة» 201 كيلو وات ساعة وكل كيلووات بعد ذلك 1.06 قرش.

قيمة خصم مقابل خدمة العملاء للشريحة الخامسة منزلي

أشار المصدر إلى أنه يجرى خصم 15 جنيها مقابل خدمة العملاء للشريحة الخامسة «المنزلي» «من 351 إلى 650 ك.و»،‎‏ لافتا إلى أنه بالنسبة للعداد الكارت عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة الخامسة» 351 كيلو وات ساعة يجرى خصم 4 جنيهات من الرصيد فرق في سعر خدمة العملاء ثم عن كل كيلووات استهلاك مبلغ 1.28 جنيه.

قيمة خصم مقابل خدمة العملاء للشريحة السادسة منزلي

قال إنه يجرى خصم 25 جنيها مقابل خدمة العملاء للشريحة السادسة «المنزلي» «من 651 إلى 1000 كيلووات»‎،‏ لافتا إلى أنه بالنسبة للعداد الكارت يجرى خصم فرق شريحة 145 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة السادسة» 651 كيلو وات ساعة وكل كيلو وات بعد ذلك 1.28 جنيه.

قيمة خصم مقابل خدمة العملاء للشريحة السابعة منزلي

وأشار إلى أنه يجرى خصم 40 جنيهًا مقابل خدمة العملاء للشريحة السابعة «المنزلي»، «أكثر من 1000 كيلووات»‎،‏ لافتا إلى أنه بالنسبة للعداد الكارت يجرى خصم فرق شريحة 185 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة السابعة» 1001 كيلو وات ساعة وكل كيلووات بعد ذلك 1.45 جنيه.