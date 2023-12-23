«صحة المنوفية» تنظم قافلة طبية مجانية في كفر ربيع بتلا 28 ديسمبر

تنظم مديرية الصحة في محافظة المنوفية، قافلة طبية مجانية في قرية كفر ربيع بمركز تلا، التي تستهدف توقيع الكشف الطبي على الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة، وفق توجيهات وزير الصحة ومحافظ المنوفية بالوصول بالخدمات إلى القرى الأولى بالرعاية.

تنظيم قافلة طبية مجانية في بقرية كفر ربيع بتلا

وأعلنت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، أن القافلة المجانية في قرية كفر ربيع، تقام يومي 27 و28 ديسمبر الجاري، وتضم التخصصات الطبية، من باطنة وجراحة ونساء وتوليد ورمد وأسنان، كما تشمل القافلة توزيع الأدوية المجانية على المرضى، وإجراء الأشعة والتحاليل بالمجان.

حملات توعية في القرية خلال القافلة الطبية

كما تقوم القافلة الطبية، بإجراء حملات توعية للمرور على المنازل وتشمل طب الأسرة وتوعية طبية، حيث تبدأ القافلة من صباح يوم الأربعاء حتى مساء الخميس المقبل.

أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتنظيم القوافل الطبية، التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم، مؤكداً دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية لهم.