انخفاض ضغط المياه في مركز القصاصين بالإسماعيلية غدا

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، عن انخفاض ضغط المياه في القصاصين والقري التابعة، غدًا الأحد، بسبب أعمال تطهير الخزانات الأرضية بمجمع مياه القصاصين.

سبب انخفاض ضغط المياه في مركز القصاصين

وأوضحت الشبكة، في بيان، أنّ أعمال التطهير تستمر من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساء، ومن المتوقع أن يعود الضغط إلى طبيعته بعد انتهاء الأعمال.

وناشدت المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قد أعلنت مؤخرًا عن الانتهاء من صيانة خط مياه الشرب 600 مم بر أيمن ترعة الإسماعيلية بمنطقة القصاصين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنّ الشركة تتابع بصفة دورية أعمال الصيانة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.