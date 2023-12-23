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تفاصيل عودة مصطفى كامل للتمثيل بعد غياب 19 عاما

كتب:

أميرة عزالدين
09:07 م | السبت 23 ديسمبر 2023
مصطفى كامل

مصطفى كامل

يبدأ الفنان مصطفى كامل، تصوير أحدث أعماله السينمائية بعنوان «نور الريس»، في الأيام القليلة المقبلة، والذي يعود به للسينما بعد غياب 19 عامًا، منذ تقديمه فيلم «قشطة يابا» عام 2004.

تفاصيل فيلم «نور الريس»

وقال المؤلف محمد سمير في تصريحات لـ«الوطن»، إن أحداث فيلم الفنان مصطفى كامل «نور الريس» تدور في إطار اجتماعي حول العديد من المشكلات التي تواجه المجتمع وخاصة الشباب، إلى جانب انتشار بعض الظواهر الحديثة التي أثرت سلبيًا على أخلاقيات المجتمع.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة مصطفى كامل، أحمد صيام، فراس سعيد، عمرو عبدالجليل، بوسي شاهين، محمد سليمان، رانيا التومي، محمد فاروق شيبه، آخرين، والعمل من قصة مصطفى كامل وتأليف محمد سمير مبروك واخراج مازن الجبلى.

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