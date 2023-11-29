مصطفى كامل يعلن تعرضه لوعكة صحية ألزمته الفراش عدة أيام

أعلن الفنان مصطفى كامل تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن تلك الوعكة ألزمته الفراش ومتابعة الأطباء يوميًا.

مصطفى كامل يتعرض لوعكة صحية

وكتب مصطفى كامل، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الأخوة والأحباب والزملاء.. شكرًا لكل من اتصل بي أو أرسل رسائل للاطمئنان».

وأضاف، «لم أتمكن من الرد عليه طوال الفترة الماضية نظرًا لمروري بأزمة صحية شديدة ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يوميًا.. الحمدلله رب العالمين اللهم أشفنا وأشفي مرضانا جميعًا».

حادث سير

وتعرض الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إلى حادث سير منذ فترة، نتج عنه تهشم الجزء الأمامي في سيارته بالجزء، وقد سبق ونشر مصطفى كامل مجموعة صور لسيارته عبر حسابه على فيس بوك، معلقا: «الحمدلله .. قدر الله وما شاء فعل».

ويواصل الفنان مصطفى كامل اجتماعاته بشكل مستمرمع أعضاء نقابة المهن الموسيقية، حيث أنه حاول خلال الفترة الماضية أن يضع قوانين حاسمة من أجل النهوض بالنقابة .