بدء الدخول إلى لجان الانتخابات الرئاسية في مدرسة مصطفى كامل بمصر الجديدة

بدأ المواطنون الاصطفاف والدخول للجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، في مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بحي مصر الجديدة؛ للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت اللجان حضور مميز لفئة الشباب، أمام أبواب اللجان للدخول والادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتفتتح لجان الانتخابات أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وفق ما حددته اللجنة العليا للانتخابات، تبدأ من اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر 2023.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.