بطائرة حربية.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل اغتيال قيادي بفصائل غزة

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الناطقة باللغة العبرية، نقلاً عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرئيلي، اليوم السبت، عن تنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أحد القياديين الفلسطينيين، وصفته مصادر جيش الاحتلال بأنه مسؤول «التجارة والتزود والإنتاج»، أي مسؤول التسليح، في الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

استشهاد القيادي الفلسطيني حسن الأطرش

وأعلن جيش الاحتلال وجهاز «الشاباك»، اليوم السبت، أن القيادي في الفصائل الفلسطينية، الذي تم اغتياله أمس الجمعة، هو «حسن الأطرش»، الذي يتهمه الاحتلال الإسرائيلي بأنه شارك في تهريب أسلحة من دول مختلفة إلى قطاع غزة، ومؤخراً ساعد في إدخال الأسلحة إلى الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف القيادي الفلسطيني بواسطة طائرة حربية، أطلقت صاروخاً على سيارة، كانت تقل حسن الأطرش، في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

استهداف مدنيين في سيارة برفح

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الدفاع المدني الفلسطيني أن قوات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية، كانت أمام «برج المصري»، في شارع «عمر بن الخطاب» بمدينة رفح، وأشارت إلى أن القصف أسفر عن استشهاد 5 مدنيين فلسطينيين، وهم:

1. علاء يحيي عبدالرازق الأطرش.

2. حسن محمد حسن الأطرش.

3. يحيي حسن محمد الأطرش.

4. إبراهيم حسن محمد الأطرش.

5. ⁠طفلة مجهولة

وبحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 20258 شهيداً، و53688 جريحاً، غالبيتهم من النساء والأطفال.