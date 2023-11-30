6 فئات ممنوعة من التقدم للحج العام المقبل.. أبرزها مرضى الفشل الكلوي

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن الفئات الممنوعة من السفر لأداء فريضة الحج للموسم المقبل، بالنسبة لأعضاء الجمعيات الأهلية المتقدمين لقرعة حج المؤسسات الأهلية.

فئات ممنوعة من الحج

وذكرت المؤسسة القومية لتيسير الحج أن الفئات المرضية لن يسمح لها التقدم بطلب حج الجمعيات الأهلية، هي:

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي - الأورام».

- النساء الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر.

وأكدت المؤسسة القومية للتيسير الحج أنه يحق لها طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة، للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الححج وانطباق الشروط الصحية عليهم، بالمستششفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسة استبعاد الحالات التي يثبات عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك، كما أنه لا يحق للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية.

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يذكر أن اليوم الخميس 30 نوفمبر هو آخر موعد لتلقي طلبات التقديم على حج الجمعيات الأهلية موسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، علما بأن باب التقديم جرى فتحه منذ يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر، ووفقا لمصادر «الوطن» في وزارة التضامن الاجتماعي، علمنا أن موعد إعلان الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية، سيكون في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2023.